Чуева рассказала, сколько объектов культурного наследия Украины было повреждено оккупантами
Культурное наследие Украины находится под большим риском с начала полномасштабного вторжения россии. Оккупанты повредили более 1200 объектов в разных регионах страны.
Об этом сообщила заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, передает Ukraine Media Center.
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"На сегодняшний день, согласно данным, которые предоставляют нам области, повреждены, или полностью разрушены более 1200 объектов культурной инфраструктуры и несколько сот памятников, объектов культурного наследия в разных регионах", — рассказала Чуева.
По ее словам, сейчас сложная ситуация с коллекциями, музейными, частными, архивными и библиотечными собраниями.
"Россиянами были вывезены части коллекций из музеев, в частности из Херсонских. Мы знаем о задокументированных правоохранителями потерях частных коллекций. Есть разрушения архивных зданий, соответственно с потерей постоянных архивных документов, в частности в Чернигове еще в первые месяцы полномасштабного вторжения. Поэтому ситуация тяжелая", — добавила Чуева.
Напомним, в прифронтовых и временно оккупированных регионах оккупанты уничтожили 40% центров экстренной медицинской помощи. Это стало известно после того, как группа экспертов регионального бюро ВОЗ в Украине и Минздраве представила исследование доступности медицинских услуг на территории 10 областей Украины.
Также мы писали, что русские оккупационные войска продолжают "удивлять" своим цинизмом. В этот раз захватчики, уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя, для "восстановления" просят документы на квартиры.
Добавим, Марьинка — город, в котором когда-то бурлила жизнь, теперь стал сплошной руиной. Однако захватчики продолжают "выжигать" и столь разрушенный город.