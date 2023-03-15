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Чуева рассказала, сколько объектов культурного наследия Украины было повреждено оккупантами

15 марта 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россиянами были вывезены части коллекций из музеев
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Культурное наследие Украины находится под большим риском с начала полномасштабного вторжения россии. Оккупанты повредили более 1200 объектов в разных регионах страны.

Об этом сообщила заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, передает Ukraine Media Center.

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"На сегодняшний день, согласно данным, которые предоставляют нам области, повреждены, или полностью разрушены более 1200 объектов культурной инфраструктуры и несколько сот памятников, объектов культурного наследия в разных регионах", — рассказала Чуева.

По ее словам, сейчас сложная ситуация с коллекциями, музейными, частными, архивными и библиотечными собраниями.

"Россиянами были вывезены части коллекций из музеев, в частности из Херсонских. Мы знаем о задокументированных правоохранителями потерях частных коллекций. Есть разрушения архивных зданий, соответственно с потерей постоянных архивных документов, в частности в Чернигове еще в первые месяцы полномасштабного вторжения. Поэтому ситуация тяжелая", — добавила Чуева.

Напомним, в прифронтовых и временно оккупированных регионах оккупанты уничтожили 40% центров экстренной медицинской помощи. Это стало известно после того, как группа экспертов регионального бюро ВОЗ в Украине и Минздраве представила исследование доступности медицинских услуг на территории 10 областей Украины.

Также мы писали, что русские оккупационные войска продолжают "удивлять" своим цинизмом. В этот раз захватчики, уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя, для "восстановления" просят документы на квартиры.

Добавим, Марьинка — город, в котором когда-то бурлила жизнь, теперь стал сплошной руиной. Однако захватчики продолжают "выжигать" и столь разрушенный город.

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