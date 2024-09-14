Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Украина хотела использовать ATACMS для поражения авиабаз РФ, но изменила планы, — Reuters arrow

Украина хотела использовать ATACMS для поражения авиабаз РФ, но изменила планы, — Reuters

14 сентября 2024 19:59
Виктория Козырь - редактор
Украина изменила планы по использованию ракет ATACMS — что известно
Запуск ракеты ATACMS. Фото: Lockheed Martin
Виктория Козырь - редактор

Украина просила Соединенные Штаты Америки использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз. Однако планы изменились. В список добавились российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в субботу, 14 сентября.

Читайте также:

Использование Украиной ATACMS

Два европейских дипломата на условиях анонимности сообщили, что Украина предоставила США и Великобритании список возможных целей на территории России, которые могут быть атакованы западным дальнобойным оружием, если получат разрешение.

По словам чиновников, первоначально украинская сторона планировала использовать ATACMS для ударов по российским авиабазам.

Пентагон сообщил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы — одну из основных угроз для Украины — расположены на аэродромах, находящихся не менее чем в 300 километрах от территорий под контролем Украины. Это означает, что они выходят за пределы досягаемости ракет ATACMS.

По словам источников, Украина планирует использовать эти ракеты для ударов по российским военным командным центрам, складам горючего и вооружения, а также по зонам сосредоточения захватчиков.

Также Украина хочет бить по РФ на большие расстояния, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, и почти идентичные французские ракеты SCALP.

Reuters пишет, что Британия обратится к США за одобрением перед тем, как снять ограничения на Storm Shadow. В то же время французский источник отметил, что Парижу не нужно разрешение от Вашингтона на использование Украиной французских ракет.

Американские чиновники говорят, что Украина уже имеет возможность наносить удары по целям в России с помощью беспилотников. По их словам, ракеты большой дальности ATACMS могли бы усилить этот потенциал, однако их высокая стоимость и ограниченное количество не позволяют значительно изменить ситуацию. 

Они считают, что Киев должен сосредоточиться на остановке российского наступления на востоке Украины.

Также важные новости дня по теме:

россия США война Украина ракеты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:08 В Полтавском ТЦК отчитались о пополнении бюджета средствами штрафов уклонистов

20:03 Россияне колоннами заходят на Покровск — военные опубликовали кадры ликвидации врага

19:59 Украина хотела использовать ATACMS для поражения авиабаз РФ, но изменила планы, — Reuters

19:37 Масштабные ливни накрыли Румынию и Чехию — есть погибшие

19:29 Пограничники уничтожили технику и пехоту россиян в Харьковской области — эффектное видео

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

18:58 В Киеве два безымянных парка получат названия

18:41 Завтра во Львове состоится забег — в горсовете предупредили о перекрытии улиц

18:41 Электронный рапорт в приложении "Армия+" — в Минобороны показали пошаговую инструкцию

18:37 Эвакуация людей и выход рек с берегов — в Польше возникла критическая ситуация из-за сильных осадков

18:27 Россияне нанесли удар по предприятию на Запорожье — погибли работники

20:08 В Полтавском ТЦК отчитались о пополнении бюджета средствами штрафов уклонистов

20:03 Россияне колоннами заходят на Покровск — военные опубликовали кадры ликвидации врага

19:59 Украина хотела использовать ATACMS для поражения авиабаз РФ, но изменила планы, — Reuters

19:37 Масштабные ливни накрыли Румынию и Чехию — есть погибшие

19:29 Пограничники уничтожили технику и пехоту россиян в Харьковской области — эффектное видео

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

18:58 В Киеве два безымянных парка получат названия

18:41 Завтра во Львове состоится забег — в горсовете предупредили о перекрытии улиц

18:41 Электронный рапорт в приложении "Армия+" — в Минобороны показали пошаговую инструкцию

18:37 Эвакуация людей и выход рек с берегов — в Польше возникла критическая ситуация из-за сильных осадков

18:27 Россияне нанесли удар по предприятию на Запорожье — погибли работники

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра