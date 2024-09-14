Украина изменила планы по использованию ракет ATACMS — что известно

Запуск ракеты ATACMS. Фото: Lockheed Martin

Украина просила Соединенные Штаты Америки использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз. Однако планы изменились. В список добавились российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в субботу, 14 сентября.

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Использование Украиной ATACMS

Два европейских дипломата на условиях анонимности сообщили, что Украина предоставила США и Великобритании список возможных целей на территории России, которые могут быть атакованы западным дальнобойным оружием, если получат разрешение.

По словам чиновников, первоначально украинская сторона планировала использовать ATACMS для ударов по российским авиабазам.

Пентагон сообщил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы — одну из основных угроз для Украины — расположены на аэродромах, находящихся не менее чем в 300 километрах от территорий под контролем Украины. Это означает, что они выходят за пределы досягаемости ракет ATACMS.

По словам источников, Украина планирует использовать эти ракеты для ударов по российским военным командным центрам, складам горючего и вооружения, а также по зонам сосредоточения захватчиков.

Также Украина хочет бить по РФ на большие расстояния, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, и почти идентичные французские ракеты SCALP.

Reuters пишет, что Британия обратится к США за одобрением перед тем, как снять ограничения на Storm Shadow. В то же время французский источник отметил, что Парижу не нужно разрешение от Вашингтона на использование Украиной французских ракет.

Американские чиновники говорят, что Украина уже имеет возможность наносить удары по целям в России с помощью беспилотников. По их словам, ракеты большой дальности ATACMS могли бы усилить этот потенциал, однако их высокая стоимость и ограниченное количество не позволяют значительно изменить ситуацию.

Они считают, что Киев должен сосредоточиться на остановке российского наступления на востоке Украины.