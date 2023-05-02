Эксперты приступили к обследованию дома в Умани, в который попала российская ракета

Российская ракета попала в здание в Умани. Фото: УНИАН

28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. По состоянию на сегодняшний день общее количество погибших составляет 23 человека. Сегодня эксперты приступили к обследованию многоэтажки, в которую попали оккупанты.

Об этом сообщает руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец на своей странице в Telegram.

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Как говорят в Черкасской ОГА, на месте трагедии уже работают эксперты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

Они проводят техническое обследование состояния многоэтажки, в которую попала ракета оккупантов. По завершению будет понятно, возможно ли его восстанавливать.

"Как информировал накануне, наши партнеры — международный благотворительный фонд Global Empowerment Mission — уже провели замеры поврежденных окон. По плану в пятницу начнут их замену", — написал Игорь Табурец.

Выплаты пострадавшим

Во время своего брифинга для Украинского медиацентра Табурец также отметил, что областная администрация Черкасщины выделила более 5,2 млн гривен для нужд восстановления и компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате ракетного удара в Умани.

"Областной администрацией было принято решение и на сегодняшний день выделены средства в сумме 5 млн 250 тысяч на субвенцию городскому совету для нужд по восстановлению, в том числе 3 млн 250 тысяч будут направлены на выплаты финансовых ресурсов пострадавшим и семьям погибших. Относительно погибших у нас решение выплатить по 100 тысяч на каждого погибшего в семье и по 50 тысяч гривен на каждого пострадавшего", — заявил Табурец.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Умани завершилась поисково-спасательная операция в результате обстрела многоэтажки.