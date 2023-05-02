Експерти розпочали обстеження будинку в Умані, в який влучила російська ракета

Російська ракета влучила в будинок в Умані. Фото: УНІАН

28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на зараз загальна кількість загиблих становить 23 особи. Сьогодні експерти розпочали обстеження багатоповерхівки, в яку влучили окупанти.

Про це повідомляє керівник Черкаської ОДА Ігор Табурець на своїй сторінці в Telegram.

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Що відомо

Як кажуть у Черкаській ОДА, на місці трагедії вже працюють експерти з державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій".

Вони проводять технічне обстеження стану багатоповерхівки, в яку влучила ракета окупантів. По завершенню буде зрозуміло, чи можливо її відновлювати.

"Як інформував напередодні, наші партнери – міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission – уже провели заміри пошкоджених вікон. За планом, у п’ятницю розпочнуть їхню заміну", — написав Ігор Табурець.

Виплати постраждалим

Під час свого брифінгу для Українського медіацентру Табурець також зазначив, що обласна адміністрація Черкащини виділила понад 5,2 млн гривень для потреб щодо відновлення та компенсацій сім’ям загиблих та постраждалим унаслідок ракетного удару в Умані.

"Обласною адміністрацією було прийнято рішення і на сьогодні виділено кошти у сумі 5 млн 250 тисяч на субвенцію міській раді для потреб щодо відновлення, зокрема 3 млн 250 тисяч будуть спрямовані на виплати фінансових ресурсів постраждалим та родинам загиблих. Щодо загиблих в нас рішення виплатити по 100 тисяч на кожного загиблого в родині і по 50 тисяч гривень на кожного, хто постраждав", — заявив Табурець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція внаслідок обстрілу багатоповерхівки.