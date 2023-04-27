Генерал-лейтенант запаса Романенко рассказал, каким будет украинское контрнаступление

Генерал-лейтенант запаса и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Фото: Новини.LIVE

Генерал-лейтенант запаса и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что сейчас военные готовятся к нему.

Об этом Романенко сказал в эфире Новини.LIVE.

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Ведущая спросила Романенко, что происходит на левом берегу Херсонской области и может ли контрнаступление начаться с этой части.

"Рано или поздно мы планируем освобождать левый берег Херсонской области, как сделали это с правым. Каким образом, а в целом будем освобождать, то мы имеем целью это, безусловно. Военные готовятся к этому", — рассказал Романенко.

По его словам, российские блоггеры очень раздражены из-за того, что украинским войскам удается захватить плацдармы, если посмотреть северные районы.

Генерал-лейтенант запаса отметил, что за вопросы начала контрнаступления ВСУ отвечают Генштаб и командиры.

"От Харьковской области до Запорожской идут упорные бои, связанные с попыткой продвигаться, хоть на тактическом уровне врагом. Херсонская и Запорожская области там продолжаются бои, обстрелы и прочее, но больше противник здесь сосредоточен на строительстве обороны", — говорит Романенко.

По его словам, другой вопрос — севернее этих областей. Там продолжаются наступательные действия. Если в северной части проводить наступление, это будет настоящая контрнаступательная операция.

В настоящее время украинские войска проводят в Херсонской и Запорожской областях разведку боем.

Романенко отметил, что для контрнаступления нужно сформулировать главное направление ударов и еще несколько, чтобы отвлечь врага.

"Для того чтобы осуществлять эти удары нужны очень мощные силы и средства нанесения ударов", — отметил Романенко.

Он подчеркнул, что о намерениях Генштаба относительно контрнаступления обсуждать не стоит.

Напомним, российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.

Также мы писали, что Вооруженным Силам Украины во время их контрнаступления проще сначала уволить Южные регионы государства. Ведь остальные оккупированные территории имеют плотную промышленную и жилую застройку и граничат с Российской Федерацией, что упрощает врагу обеспечение своей группировки.