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Есть угроза пусков "Калибров" с Черного моря, — Воздушные силы

26 июня 2023 01:59
обновлено: 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза пуска "Калибров" 26 июня
Крылатая ракета "Калибр" в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 26 июня воздушная тревога охватила большинство областей Украины. Кроме того, есть угроза пусков крылатых ракет с Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Угроза пуска "Калибров" 26 июня

Обновлено 02:06. В воздушных силах сообщили об угрозе пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Источник: t.me/kpszsu

Напомним, что вечером 25 июня ряд областей Украины снова "покраснел". Так, раздались воздушные тревоги в большинстве областей, а в воздушном пространстве зафиксировали ракеты и БпЛА.

Также мы писали, что ночью 26 июня в Черкасской и Полтавской областях прогремели взрывы. Также в Украине в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Добавим, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Киевской области. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.

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