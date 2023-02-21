Украина будет защищать Бахмут, но не до последнего солдата, пишет ISW

ISW оценил возможность ухода ВСУ из Бахмута
Оборона Бахмута украинской армией является стратегически правильной операцией. Но под угрозой оцепления Силы обороны могут покинуть город.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Заявления Зеленского и Резникова
Аналитики Института напомнили, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил: Силы обороны продолжат защищать Бахмут, но не любой ценой.
Вместе с тем, министр обороны Алексей Резников отмечал, что украинские войска продолжают подготовку к контрнаступлению.
Такие заявили, отмечают в ISW, является определенным ответом представителям Пентагона, которые недавно сомневались в том, что возможно ли контрнаступление ВСУ одновременно с обороной Бахмута.
Решение защищать Бахмут
Эксперты Института изучения войны отметили, что оборона Бахмута стратегически обоснована.
Эта попытка собрать вражеские войска на отдельном небольшом участке фронта и разбить его является логичной и правильной.
Но, вместе с тем, в ISW отметили, что Украина логически не будет продолжать оборону города, если встанет вопрос возможного окружения большого количества войск, и уведет дислоцирующиеся в Бахмуте подразделения в безопасное место.
"Поэтому это заявление Зеленского вряд ли является реальным изменением украинской стратегии", — резюмировали аналитики Института изучения войны.
Напомним, министерство обороны Великобритании считает, что россия может объявить о захвате Бахмута до 24 февраля.
Причем реальная ситуация на фронте не будет играть никакой роли, россияне могут заявить о взятии города даже в ситуации, когда Бахмут останется под контролем украинской армии.
Фото: Генштаб