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​​​​​​​​​ISW оценил возможность ухода ВСУ из Бахмута

21 февраля 2023 07:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украина будет защищать Бахмут, но не до последнего солдата, пишет ISW
Украина не будет до последнего держаться за Бахмут, а побережет войска
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Оборона Бахмута украинской армией является стратегически правильной операцией. Но под угрозой оцепления Силы обороны могут покинуть город.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Заявления Зеленского и Резникова

Аналитики Института напомнили, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил: Силы обороны продолжат защищать Бахмут, но не любой ценой.

Вместе с тем, министр обороны Алексей Резников отмечал, что украинские войска продолжают подготовку к контрнаступлению.

Такие заявили, отмечают в ISW, является определенным ответом представителям Пентагона, которые недавно сомневались в том, что возможно ли контрнаступление ВСУ одновременно с обороной Бахмута.

Решение защищать Бахмут

Эксперты Института изучения войны отметили, что оборона Бахмута стратегически обоснована.

Эта попытка собрать вражеские войска на отдельном небольшом участке фронта и разбить его является логичной и правильной.

Но, вместе с тем, в ISW отметили, что Украина логически не будет продолжать оборону города, если встанет вопрос возможного окружения большого количества войск, и уведет дислоцирующиеся в Бахмуте подразделения в безопасное место.

"Поэтому это заявление Зеленского вряд ли является реальным изменением украинской стратегии", — резюмировали аналитики Института изучения войны.

Напомним, министерство обороны Великобритании считает, что россия может объявить о захвате Бахмута до 24 февраля.

Причем реальная ситуация на фронте не будет играть никакой роли, россияне могут заявить о взятии города даже в ситуации, когда Бахмут останется под контролем украинской армии.

Фото: Генштаб

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