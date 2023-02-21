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​​​​​​​ISW оцінив можливість відходу ЗСУ з Бахмута

21 лютого 2023 07:24
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Україна захищатиме Бахмут, але не до останнього солдата, пише ISW
Україна не буде до останнього триматися за Бахмут, а побереже війська
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Оборона Бахмута українською армією є стратегічно правильною операцією. Але під загрозою оточення Сили оборони можуть залишитити місто.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Заяви Зеленського і Резнікова

Аналітики Інституту нагадали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив — Сили оборони продовжать захищати Бахмут, але не будь-якою ціною.

Разом з тим, міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що українські війська продовжують підготовку до контрнаступу.

Такі заявили, зазначають у ISW, є певною відповіддю представникам Пентагону, які нещодавно виявляли сумнів у тому, що чи можливий контрнаступ ЗСУ одночасно із обороною Бахмута.

Рішення захищати Бахмут

Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою. 

Ця спроба зібрати ворожі війська на окремій невеликій ділянці фронту і розбити її є логічною і правильною.

Але, разом з тим, у ISW зазначили, що Україна логічно не буде продовжувати оборону міста, якщо постане питання можливого оточення великої кількість військ, і відведе підрозділи, які дислокуються в Бахмуті, у безпечне місце.

"Тож ця заява Зеленського навряд чи є реальною зміною української стратегії", — резюмували аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії вважає, що росія може оголосити про захоплення Бахмута до 24 лютого.

Причому реальна ситуація на фронті не гратиме жодної ролі, росіяни можуть заявити про взяття міста навіть у ситуації, коли це Бахмут залишиться під контролем української армії.

Фото: Генштаб

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