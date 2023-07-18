Конфликт Валерия Маркуса, бригада Магура, детали, итог, комментарии экспертов

Бывший главный сержант 47-й бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: Facebook-страница Маркуса

Ситуация в подразделениях Сил обороны Украины, как правило, остается закрытой информацией. Не тайной, но и открытой информации о том, что происходит в боевых подразделениях, особенно находящихся на фронте, очень мало. Те единичные случаи, которые получают публичную огласку, связаны с инициативой конкретных военных, как, скажем, в случае с подрывом пикапа 125-й бригады ТрО.

Но ситуация в 47-й бригаде, известной также как "Магура", особенная — потому что инициатором огласки стал главный герой всей истории, хорошо известный военнослужащий, прославившийся еще до полномасштабной войны (как своей книгой "Следы на дороге", так и несколькими скандалами), Валерий Маркус. Напомним, что случилось в 47-й бригаде.

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Конфликт в "Магуре": Маркус против всех

11 июля Валерий Маркус, занимавший должность главного сержанта бригады, написал рапорт с просьбой о переводе на другую должность, и не просто написал — но и обнародовал его в соцсетях. Скандал вызвал не столько сам рапорт, сколько то, о чем шла речь в рапорте. Так, заместителя командира воинской части А4699 Маркус назвал "аморальным дегенератом" — и вообще заявил, что командование "Магуры" не позволяет построить подразделение согласно определенным ценностям, введенным при создании этого подразделения.

Реакция на обвинения Маркуса была разной. Командир бригады подполковник Александр Сак сделал правильный шаг, призвав все стороны конфликта успокоиться и заняться прямым делом — освобождением территории Украины от российских оккупантов. (47 бригада воюет на южном фронте, постепенно продвигаясь вперед, в направлении Мелитополя и Азовского моря.) Были и другие комментарии — в частности, один из сержантов бригады обвинил Валерия в систематическом буллинге пресс-офицерки "Магуры" Анастасии Блыщик.

История не получила дальнейшего развития, несмотря на намеки самого Маркуса, который в аудиообращении от 13 июля пообещал "помолчать еще пару дней" — но молчит до сих пор, по крайней мере, его Telegram-канал за это время лишь напомнил о 30-летии главного фигуранта скандала и поздравил с наградой другого известного военнослужащего бригады, Олега Сенцова.

В тот же день 47-я бригада получила нового главного сержанта Виталия Аверина, который, как и Маркус, принимает участие в российско-украинской войне еще с 2014 года. А пресс-офицер "Магуры" Анастасия Блыщик заверила, что в бригаде о "казусе Маркуса" уже успели забыть — потому что на войне не до того, особенно учитывая уровень подготовки российских оккупантов к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Возможны ли подобные скандалы в будущем

Таким образом, инцидент в 47-й бригаде фактически исчерпан и, по большому счету, малой кровью. По крайней мере, апокалиптические сценарии, озвученные некоторыми военными блоггерами — вплоть до возможного снятия бригады с фронта для полноценного расследования конфликта, — не оправдались. Кстати, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко, к которому мы обратились за комментарием, отметил, что подобные шаги в условиях войны в принципе недопустимы. Особенно сейчас, когда на востоке, на Купянском направлении, россияне сосредоточили большое количество войск — и временная потеря даже одной дивизии скажется на боеспособности всей украинской армии.

Можно сказать, что "казус Маркуса" — это уникальный случай, связанный с конкретным персонажем (который и до полномасштабной войны сам признавался в нескольких конфликтных ситуациях, в частности, в армии). Но, как отметил Романенко, такие конфликты возможны и в других подразделениях. Причина здесь очевидна — война. Война, которая изменяет человеческие характеры, обостряет их, провоцирует конфликты там, где в мирное время можно обойтись без слишком эмоциональной реакции.

Поэтому говорить о том, что Валерий Маркус является уникальным для украинской армии — вряд ли корректно, несмотря на всю его особенность. Эмоции могут захлестнуть кого угодно, особенно во время горячей фазы войны. Собственно, в обществе такое происходит регулярно, а чем армия — не зеркало всего общества, несмотря на определенные особенности службы в Вооруженных силах? Поэтому обеим частям украинского общества — как гражданским, так и военным — следует понять следующие важные вещи.

Что должны сделать украинцы — на фронте и в тылу

Гражданским не стоит помогать раздувать подобные инциденты. Как показывает ситуация в "Магуре", военные сами способны разобраться в своих конфликтных ситуациях — а лишний шум обычно не помогает какой-либо из сторон конфликта, а лишь усугубляет панические настроения в обществе. В условиях долгой войны, к которой большинство — будем честными — не готовилось, лишние триггеры только усугубляют уныние и пессимизм. Это не то, что нужно украинцам сейчас, когда решается будущее нашего государства.

Военным же, как метко отметила в комментарии Новини.LIVE пресс-офицер 47-й бригады Анастасия Блыщик, не стоит забывать главное — идет война, война за освобождение украинских территорий. За свободу и независимость Украины, если говорить глобально. И борьба за Украину, за ее территорию должна быть первоочередной задачей каждого военнослужащего Сил обороны Украины. А конфликты, по меньшей мере, не придадут ВСУ мощи и единства.

Украинская армия, как и все армии мира, не состоит из идеальных людей. И конфликты порой действительно возникают не на пустом месте. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в таких ситуациях советует, если уже невозможно уладить ситуацию на месте, все-таки прибегнуть к официальному пути, согласно Уставу. Да, признает Романенко, это непросто — но, по крайней мере, честно.

А еще такой формат разрешения конфликтных ситуаций, по нашему мнению, не нанесет вреда репутации самих военных. Вооруженные силы Украины сейчас, собственно, с начала войны, являются самым популярным украинским институтом. Уровень доверия к военным в украинском обществе беспрецедентно высок. И это, скорее всего, одна из важных составляющих успеха Сил обороны Украины. Вспомните многочисленные перехваченные ГУР переговоры российских оккупантов с родными и близкими. В этих разговорах чувствуется главное — понимание того, что сами российские военные не нужны в России (не говоря уже об оккупированных украинских территориях) никому, ни обществу, ни власти. В Украине ситуация диаметрально противоположная.

Следовательно, следует сохранить этот уровень взаимного доверия войска и общества (как волонтеров, так и просто сознательных граждан, которые помогают армии финансово/материально или поддерживают морально). Не скрывая негативные моменты — но и не превращая их в публичное шоу. Публичность, скандальность — это последнее, что нужно для успеха украинской армии в этот, поистине решающий момент российско-украинской войны.