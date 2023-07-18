Чи може "скандал Маркуса" повторитися в інших бригадах: позиція експерта

Колишній головний сержант 47-ї бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: Facebook-сторінка Маркуса

В умовах війни конфлікти, подібні тому, який стався у 47-ій бригаді "Маґура" із Валерієм Маркусом, можуть повторитися. У такому випадку необхідно діяти за Статутом і добиватися справедливості офіційним шляхом, а не влаштовувати публічний скандал.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Експерт підкреслив, що подібні речі, особливо в умовах війни, є неприпустимими, бо провокують нестабільність у бойових підрозділах.

Але, разом з тим, війна, загострюючи ті чи інші риси характеру, може провокувати схожі випадки.

"На жаль, в нинішній ситуації подібні конфлікти можуть мати місце з об'єктивних причин — нерви, напруження, взагалі стан, коли в будь-який момент людина може загинути", — підкреслив Ігор Романенко.

Що робити в такій ситуації

За словами колишнього заступника Генерального штабу ЗСУ, попри будь-які причини, які призвели до конфлікту, виносити його назовні не варто.

До того ж, є Статут ("писаний кров'ю і життями людей", — підкреслив Романенко), який вимагає відповідної лінії поведінки від військовослужбовця.

Військовий експерт зазначив, що у подібних ситуаціях необхідно діяти офіційним шляхом, установленим порядком — навіть до найвищих інстанцій.

Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

За словами Маркуса, наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які запроваджували на початку.

Він назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом". Маркус сказав, що ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

Згодом командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса. Підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

13 липня у бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.