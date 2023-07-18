В "Маґурі" уже забули про скандал з Маркусом

Український військовий Валерій Маркус. Фото: Instagram Маркуса

47-ма бригада, в якій нещодавно стався скандал, пов'язаний із рапортом головного сержанта Валерія Маркуса, уже пережила цей епізод і продовжує воювати, зосередившись на прориві російської оборони. Росіяни на південному фронті серйозно облаштували свої укріплення, готуючись до контрнаступу Сил оборони України.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила пресофіцерка 47-ї бригади "Маґура" Анастасія Блищик.

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Про конфлікт уже забули

За словами Анастасії Блищик, 47-ма бригада перебуває на одній із найгарячіших ділянок фронту, тож усі зосереджені на війні, на тому, аби прорвати оборону ворога.

"А про той конфлікт, який ви згадали, усі вже забули", — запевнила Блищик.

Ситуація на фронті

Пресофіцерка бригади "Маґура" зазначила у коментарі Новини.LIVE, що ситуація на тій ділянці фронту, де воює 47-ма бригада, є непростою.

Російські окупанти добре підготувалися до оборони своїх позицій.

"Уявіть, що вони облаштували перекриття на бліндажах бетонними плитами", — розповіла Анастасія Блищик про те, як окупаційні війська готувалися до контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

За словами Маркуса, наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які запроваджували на початку.

Він назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом". Маркус сказав, що ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

Згодом командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса. Підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

13 липня у бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.