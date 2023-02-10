Силы и средства ВСУ сбили 61 крылатую ракету оккупантов

Массированный ракетный удар по Украине: сколько вражеских снарядов удалось сбить
Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Однако большинство снарядов захватчиков удалось сбить.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им (врагом. — Ред.) осуществлен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 — 43, "Калибр" — 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Помимо этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Силами и средствами Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов", — говорится в сообщении.
По информации главнокомандующего ВСУ, авиационные и ракетные атаки были совершены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.
В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.
"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.
Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.
В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.
Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.
В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.
"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.
Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.