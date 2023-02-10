Силы и средства ВСУ сбили 61 крылатую ракету оккупантов

Оккупанты мощно атаковали Украину со вчерашнего вечера, сообщил Залужный

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Однако большинство снарядов захватчиков удалось сбить.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им (врагом. — Ред.) осуществлен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 — 43, "Калибр" — 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Помимо этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Силами и средствами Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов", — говорится в сообщении.



По информации главнокомандующего ВСУ, авиационные и ракетные атаки были совершены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.