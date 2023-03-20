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Медики эвакуационного отделения рассказали об эвакуации раненых на Бахмутском направлении

20 марта 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эвакуация раненых
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В эвакуационное отделение медицинской роты 5 ОШБ попадают бойцы, которым уже оказана первая медицинская помощь. Случается, что с поля боя привозят сразу до тридцати бойцов.

На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", медики эвакуационного отделения медицинской роты 5 ОШБ.

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Подробности

В руки эвакуационного отделения попадают бойцы, которым оказали первую неотложную помощь: наложили турникет и возможно дали таблетку обезболивающего. После этого медики эвакуационного отделения ставят капельницы, проверяют турникеты, останавливают кровотечение и анализируют состояние раненого. Работать приходится быстро, даже если происходят обстрелы.

"Если появляется трехсотый, то он должен единственным трехсотым и остаться. Нет задачи вывозить его с поля боя немедленно, это делается только при безопасных условиях, потому что безопасность это главное. Сначала бойцы должны оказывать помощь себе сами, мы так их учим. Или это делают их собратья. Затем бойцы собственными силами, медики они или нет, вывозят раненых с поля боя, когда стихает бой", — говорит начальник эвакуационного отделения с позывным Капля.

В мирное время Сергей Шпичка — так зовут мужчину — был анестезиологом и руководил тремя реанимационными отделениями. Перед полномасштабным вторжением заведовал отделением реанимации Института травматологии и ортопедии НАМН Украины в Киеве. С 2014 года был начмедом одного из батальонов ВСУ.

"Трудно — это когда сразу поступают несколько десятков бойцов, такое бывало. В таких случаях ты должен заниматься "медицинской сортировкой" — решать кому первому оказывать помощь. Смотришь на раненого — ага, он легкий, дождется. А другого откладываешь, потому что у него очень мало шансов, и если мы не поможем тому, у кого шанс есть, то потеряем обоих. Это очень сложный выбор, уравновешиваться после этого трудно", — рассказал Капля.

На определенных участках фронта есть также стабилизационные пункты. Об их работе рассказывает ординатор эвакуационного отделения медицинской роты с позывным Бигль.

"Когда происходит штурм — нашими военными или врагом — всегда ранены. Достать их с поля боя в больницу быстро бывает крайне тяжело, поэтому для этого создаются стабилизационные пункты. Здесь мы стабилизируем состояние трехсотых: снимаем турникеты, останавливаем кровотечение и т.д. Отсюда отправляем в госпиталь второй линии эвакуации".

Эвакуация раненых на Бахмутском направлении

Эвакуация раненых на Бахмутском направлении

Напомним, украинские войска провели локализованную контратаку к юго-западу от Бахмута. Аналитики считают, что всеобщее весеннее наступление армии рф, вероятно, приближается к кульминации.

Также мы писали, что российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута в Донецкой области. Они продолжают атаковать "по инерции".

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