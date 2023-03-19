Череватий заявив, що окупанти не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута
Російські окупанти тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута, що в Донецькій області. Вони продовжують атакувати "по інерції".
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
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Речник зазначив, що дії росіян у районі Бахмута складно назвати стратегічною наступальною операцією. Окупанти зазнають величезних втрат.
"Зараз вони, по суті, тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати", — сказав речник.
За словами Череватого, українське командування та штаби правильно планують оборону. Військові сміливо знекровлюють окупантів, сточують їх бойові можливості та ламають бойовий дух.
Речник додав, що заяви Пригожина про нестачу боєприпасів — сигнал SOS російському керівництву.
Нагадаємо, фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, намагається створити інформаційні умови для пояснення невдачі "вагнерівців" біля Бахмута.
Також ми писали, що за повідомленням високопоставленого представника НАТО, який говорив за умов анонімності, російські війська втрачають щодня до 1500 солдатів у ході наступу, переважно у Бахмуті. Він також зазначив, що співвідношення вбитих та поранених становить один до трьох. Водночас Україна зазнає значно менше втрат у боях, де витрачається кілька тисяч снарядів на день з обох боків.
Додамо, Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили чотирьох російських окупантів на Бахмутському напрямку. До того ж було поранено ще трьох російських військових.