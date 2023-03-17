У НАТО повідомили про втрати росіян у Бахмуті

Російські окупанти

За повідомленням високопоставленого представника НАТО, який говорив за умов анонімності, російські війська втрачають щодня до 1500 солдатів у ході наступу, переважно у Бахмуті. Він також зазначив, що співвідношення вбитих та поранених становить один до трьох. Водночас Україна зазнає значно менше втрат у боях, де витрачається кілька тисяч снарядів на день з обох боків.

Про це пише The Guardian.

Втрати росіян

Представник НАТО не зміг визначити тривалість битви за Бахмут, зазначивши, що похмурі та напружені бої йдуть на лінії фронту у місті, яке перетворилося на "зону вбивства".

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Збройні сили України мають тримати Бахмут стільки, скільки зможуть фізично, оскільки, якщо місто впаде, наступними будуть за ним інші населені пункти.

Варто зазначити, що за кілька днів бійці ССО знищили роту окупантів та безпілотник "Орлан-10" у Бахмуті. Водночас тривають бої на лінії фронту, які стали все більш напруженими та кривавими.

Нагадаємо, що українські прикордонники мужньо захищають місто Бахмут Донецької області. Протягом дня бійці ДПСУ знищили вісім загарбників.