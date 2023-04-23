Украине необходим свежий флот: Воздушные силы рассказали, в каких самолетах нуждаются

Истребители F-16. Фото: Wikimedia Commons/Falcon Photography

Воздушные силы Украины нуждаются в новых самолетах. Среди кандидатов — шведский Gripen и голландский F-16.

Об этом сообщает The Economist.

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Издание отмечает, с тех пор, как Россия ворвалась на украинские территории 24 февраля 2022 года, ВВС Украины потеряли 60 истребителей, что составляет 40% довоенного парка, согласно недавно обнародованному американскому документу. Осталось всего около 80. У России почти 500 самолетов, которые в значительной степени превосходят украинские, имея лучший радар и боеприпасы большей дальности. Однако РФ не смогла использовать это преимущество для преобладания в небе. Не сумев уничтожить противовоздушную оборону Украины, российские самолеты вынуждены стрелять ракетами или бомбами часто безрезультатно со значительного расстояния. Но отмечается, что этот воздушный баланс выглядит шатким.

Из-за регулярных российских атак Украина потратила огромное количество своих ракет "земля-воздух" (ЗРК). Теоретически истребители могут заменить противовоздушную оборону наземного базирования, сбивая вражеские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Однако из-за старых радиолокационных технологий они замечают вражеские самолеты не сразу, как отмечает спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

За последние недели Польша и Словакия поставили около восьми самолетов МиГ-29, но они также ограничены. Многие реактивные самолеты не пригодны для полетов и используются как запасные части. Украине нужен свежий флот.

Шведский Gripen во многом идеально подходит для нужд Украины, специально разработанный для защиты воздушного пространства. Он также сможет сесть на короткой взлетно-посадочной полосе и даже в условиях, когда традиционные авиабазы поражены ракетами. Однако Gripen'ов очень мало, ведь Швеция часть раздала другим странам, а часть держит для себя в связи с блокированием ее членства в НАТО Турцией и Венгрией.

В феврале этого года Украина подала запрос на голландские самолеты F-16, запасные части и техническое обслуживание которых будут доступны в соседних Польше и Румынии, а также в Греции и Турции. Однако F-16 довольно дорогостоящие.

В противоположность F-16, Gripen намного дешевле в полете и обслуживании. Кроме того, как утверждает исследователь из Королевского института объединенных служб Джастин Бронк, большой проблемой является состояние украинских аэродромов. Их, конечно, можно отстроить, однако, учитывая российские атаки, ремонт продержится недолго. Gripen смог бы беспрепятственно садиться на них.

Отмечается также, что Украина нуждается и во вспомогательных возможностях, а именно — средствах радиоэлектронной борьбы для ослепления российских военных самолетов. Передача данных, соединяющая истребители с радарами противовоздушной обороны на земле, чрезвычайно важна, но Gripen и F-16 такой технологии не имеют. Так что вопрос в обеспечении Украины нужных самолетов остается открытым.

Напомним, что в России уменьшается потенциал производства оружия для ведения войны. До осени РФ не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который был у нее до начала массовых обстрелов территории Украины.