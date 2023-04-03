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Россияне 20 раз обстреляли Херсонщину: Прокудин рассказал детали

3 апреля 2023 09:57
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Погиб человек в жилом квартире Херсона
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

По состоянию на 3 апреля оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Украины. От атаки врага за последние сутки пострадали гражданские Херсона.

Об этом информирует Александр Прокудин.

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Пострадали гражданские Херсона

За минувшие сутки противник совершил по Херсонской области — 20 обстрелов, выпустив 131 снаряд.

Город Херсон враг обстрелял 1 раз. Четыре снаряда попали в жилой квартал города. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения — 1 человек погиб.

Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины. За 2 апреля пострадали Харьковский, Купянский, Изюмский и Чугуевский районы областей.

Также в Донецкой области россияне продолжают убивать гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины невозможно.

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