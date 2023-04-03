Россияне 20 раз обстреляли Херсонщину: Прокудин рассказал детали
По состоянию на 3 апреля оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Украины. От атаки врага за последние сутки пострадали гражданские Херсона.
Об этом информирует Александр Прокудин.
Пострадали гражданские Херсона
За минувшие сутки противник совершил по Херсонской области — 20 обстрелов, выпустив 131 снаряд.
Город Херсон враг обстрелял 1 раз. Четыре снаряда попали в жилой квартал города. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения — 1 человек погиб.
Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины. За 2 апреля пострадали Харьковский, Купянский, Изюмский и Чугуевский районы областей.
Также в Донецкой области россияне продолжают убивать гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины невозможно.