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В Херсонской области телеком-провайдеры попали под российский обстрел

9 мая 2023 15:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской области телеком-провайдеры попали под российский обстрел
Автомобиль провайдеров, который обстреляли оккупанты. Фото: t.me/zedigital
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 8 мая, телеком-провайдеры попали под российский обстрел в Херсонской области. Специалисты не растерялись и даже спасли раненую женщину.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам Федорова, вчера оккупанты обстреливали Юг из авиации. Бригада местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе. В результате российской атаки пострадали гражданские и автомобиль провайдеров.

"К счастью, зимой команда провайдеров прошла курсы по тактической медицине. Поэтому не растерялась и быстро оказала первую помощь раненой женщине", — рассказал Федоров.

Министр поблагодарил украинских связистов за тяжелый труд и почти ежедневный риск жизнью.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: t.me/zedigital
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: t.me/zedigital
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Херсонской области. Фото: t.me/zedigital

Напомним, противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории производился как с кораблей на Черном море, так и из самолетов в районе Каспия.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты увеличили количество обстрелов на фоне неудач на фронте, в частности в Бахмуте Донецкой области. Таким образом, Россия хочет хоть что-то показать своему народу.

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