Россия сталкивается с массовыми аферами из-за выплат за военные контракты — детали от Буданова

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в России выплаты за военные контракты достигли двух миллионов рублей. В результате этого случаются массовые аферы.

Об этом Кирилл Буданов сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

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Буданов отметил, что многие россияне приезжают в Москву из отдаленных регионов страны для подписания контрактов, ведь там предлагают больше денег.

"Единовременные выплаты уже дошли до двух миллионов рублей. Это огромные средства для человека из центральной, восточной России, простите, из Тайги, из Тундры. Они никогда в жизни таких денег вообще не видели", — подчеркнул глава ГУР МО.

Он говорит, что Россия в 2025 году столкнется с экономическими проблемами и дефицитом солдат.