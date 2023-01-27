Украине нужно 300-500 танков для начала наступательных операций на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский

Украине нужно 300-500 танков для начала наступательных операций на временно оккупированных территориях. Некоторые страны уже приняли решение о поставках боевых бронированных машин в нашу страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

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"Мы параллельно строим какое-то количество танков. Ремонтируем свои танки. Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что они (оккупанты. — Ред.) бьют по нашим логистическим центрам. Поэтому нам нужно сейчас 300-500 танков. Вот, почему я так к этому отношусь. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Германию, Великобританию и США за то, что они приняли решение о поставках танков Украине.

"Я благодарен миру за поддержку Украины. Но если мы говорим открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют важную роль. У нас есть оружие относительно которого было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что дают партнеры, начинает работать в защиту нашей армии", — добавил Президент.

Напомним, власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Известно также, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.