Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы вооружения украинских военных.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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По словам Президента, во время заседания были заслушаны доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге. Также рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях российских оккупантов на ближайший период.

"Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год. 2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!" — добавил Зеленский.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что для партнеров Украины не может быть каких-либо табу в поставках оружия. По его словам, он вместе с командой будет настаивать на том, чтобы нашей стране предоставили дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее Президент Украины сообщил, что Украине нужно 300-500 танков для начала наступательных операций на временно оккупированных территориях. Некоторые страны уже приняли решение о поставках боевых бронированных машин в нашу страну.