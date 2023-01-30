В Польше заявили, что могут передать Украине истребители F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Польша может передать Украине истребители. Однако это произойдет только в согласовании с НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.

Что сказал премьер

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — сказал Моравецкий, в ответ на вопрос, готова ли Польша на отправку F-16 в Украину.

Реакция Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на возможность передачи Украине истребителей F-16.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители — отличная компания по превращению российских врагов в удобрение", — написал Ермак в Telegram.