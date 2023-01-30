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Польша может передать истребители F-16 для Украины: какое условие

30 января 2023 13:19
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Польше заявили, что могут передать Украине истребители F-16
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Польша может передать Украине истребители. Однако это произойдет только в согласовании с НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.

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"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — сказал Моравецкий, в ответ на вопрос, готова ли Польша на отправку F-16 в Украину.

Реакция Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на возможность передачи Украине истребителей F-16.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители — отличная компания по превращению российских врагов в удобрение", — написал Ермак в Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, который объявил о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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