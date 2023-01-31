Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи arrow

Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

31 января 2023 17:26
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных танков. В настоящее время в танковой коалиции 12 стран.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Читайте также:

Подробности

"Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", — сказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако пока рано называть эти страны, поскольку некоторые еще должны принять формальные решения.

Украина продолжает работать над расширением танковой коалиции и увеличением вкладов уже заявленными участниками.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:01 "Челси" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать звезду "Баварии": о ком идет речь

18:00 Когда мир достигнет порога глобального потепления: подсчеты искусственного интеллекта

17:50 Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

17:48 Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

17:45 Жена Николая Тищенко, модель и блогер Барановская, прокомментировала скандальное расследование

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:35 В Киеве возобновят строительство пешеходного моста на Оболони, — Кличко

17:30 Зеленский и Марченко обсудили пути обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины

17:20 Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar

17:07 В Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения в комендантский час

Новина з фото

17:05 В Херсонской области на вражеской мине взорвался местный житель: правоохранители начали расследование

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Актуальное по теме

None 31 Январь 16:52

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать звезду "Баварии": о ком идет речь

None 31 Январь 18:00

Когда мир достигнет порога глобального потепления: подсчеты искусственного интеллекта

None 31 Январь 17:48

Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

None 31 Январь 17:48

Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB