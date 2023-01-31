Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных танков. В настоящее время в танковой коалиции 12 стран.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", — сказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако пока рано называть эти страны, поскольку некоторые еще должны принять формальные решения.

Украина продолжает работать над расширением танковой коалиции и увеличением вкладов уже заявленными участниками.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.