Французский писатель представит фильм об Украине к годовщине вторжения рф

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и писатель Бернар-Анри Леви

Французский писатель Бернар-Анри Леви представит документальный фильм об Украине к годовщине полномасштабного вторжения россии. Презентация фильма состоится в нашей стране.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

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"К годовщине полномасштабного вторжения Бернар-Анри Леви приедет к нам, чтобы презентовать его новый фильм "Слава Украине". Ждем. Детали со временем", — рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, фильмы Леви о сложных событиях и процессах — мировых и личностных, и снимает он чаще всего документальные ленты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично посетить заседание ООН в канун годовщины войны. Впрочем, его визит зависит от ситуации, которая будет на фронте.

Также мы писали, что Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения против ядерного сектора россии в рамках десятого пакета санкций. Новые ограничения должны быть готовы до 24 февраля — годовщине вторжения России на территорию Украины.

Добавим, Кремль готовит силы для очередного масштабного наступления на территорию Украины, в котором может привлечь до 200 тысяч человек, говорят военные аналитики, в том числе и американского Института изучения войны. Это может произойти в ближайшие месяцы. Возможно, даже 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения россиян.