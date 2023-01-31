Французский писатель представит фильм об Украине к годовщине вторжения рф

Французский писатель представит фильм "Слава Украине" к годовщине вторжения рф
Французский писатель Бернар-Анри Леви представит документальный фильм об Украине к годовщине полномасштабного вторжения россии. Презентация фильма состоится в нашей стране.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
-
Спаивают, насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых людей "охотится" на девушек
-
В Одессе переселенцы могут получить психологическую помощь: куда обращаться
-
Календарь на февраль 2023: о каких важных праздниках и датах важно знать
-
Резников объяснил, почему США не хотят передавать Украине истребители
-
Какой праздник отмечают 1 февраля: приметы традиции и запрета этого дня
-
Украина может получить 2,3 млрд фунтов с продажи футбольного клуба Абрамовича: детали
-
Американская корпорация выделит $250 млн в поддержку украинского бизнеса
-
ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу
-
В Одессе незаконно производили и сбывали фальсифицированный алкоголь: "бизнесмены" предстанут перед судом
-
Общая мобилизация 2023: как должна проходить медкомиссия и можно ли ее обжаловать
Подробности
"К годовщине полномасштабного вторжения Бернар-Анри Леви приедет к нам, чтобы презентовать его новый фильм "Слава Украине". Ждем. Детали со временем", — рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, фильмы Леви о сложных событиях и процессах — мировых и личностных, и снимает он чаще всего документальные ленты.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично посетить заседание ООН в канун годовщины войны. Впрочем, его визит зависит от ситуации, которая будет на фронте.
Также мы писали, что Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения против ядерного сектора россии в рамках десятого пакета санкций. Новые ограничения должны быть готовы до 24 февраля — годовщине вторжения России на территорию Украины.
Добавим, Кремль готовит силы для очередного масштабного наступления на территорию Украины, в котором может привлечь до 200 тысяч человек, говорят военные аналитики, в том числе и американского Института изучения войны. Это может произойти в ближайшие месяцы. Возможно, даже 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения россиян.