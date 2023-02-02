СМИ узнали, что повлияло на решение Шольца передать Украине танки Leopard
Решение США передать Украине танки Abrams стало спонтанным и неожиданным для канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий лидер считал, что этого не произойдет. Это повлияло на его решение поставлять Украине танки Leopard.
Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
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В середине января президент США Джо Байден отправил главу Центрального разведывательного управления в Киев и москву с предложением соглашения — Украина отказывается от части территорий, а россия прекращает войну. Страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в россии полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и оккупировать еще больше территорий.
Источники издания утверждают, что в Белом доме есть споры по поводу завершения войны в Украине. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс хотят закончить войну как можно скорее и сфокусироваться на проблеме Китая. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы россия разрушила международную систему безопасности и выступают за более активную военную поддержку Украины.
После того, как Украина и россия отказались от предложенного соглашения, президент США Байден объявил о передаче украинской армии танков Abrams. Это заставило немецкого канцлера тоже дать разрешение на поставку танков Leopard.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.