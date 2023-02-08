В Украину приехал министр обороны Литвы и встретился с Резниковым

Министры согласовали дальнейшие шаги, чтобы побороть террористическое государство россию

В Украину приехал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

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"Принял моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым министром обороны, посетившим нас во время крупномасштабной войны. Сегодня мы снова встретились и согласовали дальнейшие шаги, чтобы побороть террористическое государство (россию. — Ред.). Украина стоит рядом с Литвой. Литва рядом с Украиной", — написал Резников.

Hosted my brave 🇱🇹 friend and colleague @a_anusauskas в Северной 🇺🇦.

Он был первым #DefMin для того, чтобы идти при большой борьбе сражения. Тем временем, мы можем понять и соответствующие далее шаги к превышенному террористу.

Украина stands with Lithuania.

Литва stands with Ukraine. pic.twitter.com/orifSZRKjv — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 8, 2023

Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро.

Также мы писали, что Литва собрала деньги на радары противовоздушной обороны, которые хотят купить и передать Украине. Всего удалось собрать более 6 миллионов евро.

Добавим, в Литве строят три военных базы. Они будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО.