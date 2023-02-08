В Украину приехал министр обороны Литвы и встретился с Резниковым
В Украину приехал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.
-
У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
Подробности
"Принял моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым министром обороны, посетившим нас во время крупномасштабной войны. Сегодня мы снова встретились и согласовали дальнейшие шаги, чтобы побороть террористическое государство (россию. — Ред.). Украина стоит рядом с Литвой. Литва рядом с Украиной", — написал Резников.
Hosted my brave 🇱🇹 friend and colleague @a_anusauskas в Северной 🇺🇦.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 8, 2023
Он был первым #DefMin для того, чтобы идти при большой борьбе сражения. Тем временем, мы можем понять и соответствующие далее шаги к превышенному террористу.
Украина stands with Lithuania.
Литва stands with Ukraine. pic.twitter.com/orifSZRKjv
Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро.
Также мы писали, что Литва собрала деньги на радары противовоздушной обороны, которые хотят купить и передать Украине. Всего удалось собрать более 6 миллионов евро.
Добавим, в Литве строят три военных базы. Они будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО.