Оккупанты перебросили на фронт более тысячи заключенных из Крыма

Захватчики пытаются пополнить личный состав

Российские оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте после массовых потерь. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"С целью компенсировать масштабные военные потери, с начала февраля этого года, россия использовала около 1 200 человек из российской частной военной компании "Вагнера", которые были завербованные в тюрьмах с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

Напомним, в россии серьезные проблемы с личным составом и некого перебрасывать на фронт. Поэтому захватчики вербуют украинских заключенных, которых принудительно вывезли в российские места лишения свободы.

По информации украинской разведки, в последнее время на оккупированной территории Луганской области стало уменьшаться количество российских оккупантов. Кроме того, профессиональные российские военные пытаются уйти от попадания на передовую. Вместо себя они обычно отправляют только что прибывших в Украину мобилизованных резервистов.

Добавим, что российские граждане, находящиеся в исправительных учреждениях, менее активно записываются в наемники в ЧВК "Вагнера". Одной из причин является информация о серьезных потерях среди "вагнеровцев".