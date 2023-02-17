Украинские защитники получили автономные разведывательные центры Skykit

Бойцы ВСУ получили автономные разведывательные центры Skykit, — СМИ
Украинские военные получили автономные разведывательные центры Skykit. Они позволяют следить за развитием войны в реальном времени.
Об этом сообщает издание L'Express.
-
Андрей Павелко отстранен от должности президента УАФ по решению суда
-
Шмыгаль озвучил, на сколько проиндексируют пенсии украинцам в 2023-м
-
Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте
-
Лукашенко прилетел в Москву: о чем будут говорить два диктатора
-
Пять лет заключения: столичный суд заочно осудил пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского
-
Реабилитация защитников Украины: в Одессе ремонтируют военный госпиталь
-
В Мариуполе оккупанты начали открытую мобилизацию
-
Дождь и морозы: какая погода ожидает украинцев завтра
-
Эксперт сказал, возможен ли большой авиаудар врага по Украине
-
Риши Сунак встретился с политическими партиями Северной Ирландии: что известно
Подробности
Известно, что бойцы ВСУ могут использовать большое количество чемоданов Skykit, разработанных американской компанией Palantir. Именно она поставляет шпионские и военные системы управления Соединенным Штатам Америки и другим западным странам.
Директор Palantir Алекс Карп подчеркнул, что его компания отвечает за часть целеуказания в Украине.
Напомним, что в июне прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Алексом Карпом. Они обсудили вопросы сотрудничества в области защиты и безопасности.
Автономные разведывательные центры Skykit были официально представлены в январе, поэтому бойцы ВСУ могли получить их еще раньше.
Напомним, украинским защитникам удастся быстро освоить танки Leopard2. В этом им посодействуют польские инструкторы.
Также мы писали, что благотворительный фонд Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ" передал представителям воинской части 4638 систему обнаружения дронов — Детектор Rantelon DTS-2458.