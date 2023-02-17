Украинские защитники получили автономные разведывательные центры Skykit

Автономные разведывательные центры Skykit были официально представлены в январе

Украинские военные получили автономные разведывательные центры Skykit. Они позволяют следить за развитием войны в реальном времени.

Об этом сообщает издание L'Express.

Подробности

Известно, что бойцы ВСУ могут использовать большое количество чемоданов Skykit, разработанных американской компанией Palantir. Именно она поставляет шпионские и военные системы управления Соединенным Штатам Америки и другим западным странам.

Директор Palantir Алекс Карп подчеркнул, что его компания отвечает за часть целеуказания в Украине.

Напомним, что в июне прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Алексом Карпом. Они обсудили вопросы сотрудничества в области защиты и безопасности.

Автономные разведывательные центры Skykit были официально представлены в январе, поэтому бойцы ВСУ могли получить их еще раньше.

Напомним, украинским защитникам удастся быстро освоить танки Leopard2. В этом им посодействуют польские инструкторы.

Также мы писали, что благотворительный фонд Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ" передал представителям воинской части 4638 систему обнаружения дронов — Детектор Rantelon DTS-2458.