В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию

Рашисты ищут мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре

В одно из учебных заведений Мариуполя поступило мобилизационное распоряжение. Оккупанты начали в городе открытый набор на военную службу.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Мужчин, работающих преподавателями и первыми получивших паспорт рф, отправляют на фронт.

"До этого трое работников коммунального предприятия оккупантов "Автодор" также были мобилизованы и отправлены умирать за "асвабадителей". Такие случаи не единичны. Скоро, это станет новой нормой", — пишет городской совет.

Рашисты ищут мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре.

Напомним, дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.

Ранее в Минобороны заявили, что на территориях Украины, находящихся под контролем рф, продолжается мобилизация в российские оккупационные войска. Мобилизированных украинцев бросают на фронт без подготовки.

В оккупированном Крыму российские агрессоры проводят скрытую мобилизацию к оккупационному контингенту. Акцент в мобилизации делается на местных жителей — граждан Украины.