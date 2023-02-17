В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию

В Мариуполе оккупанты начали открытую мобилизацию
В одно из учебных заведений Мариуполя поступило мобилизационное распоряжение. Оккупанты начали в городе открытый набор на военную службу.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
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Мужчин, работающих преподавателями и первыми получивших паспорт рф, отправляют на фронт.
"До этого трое работников коммунального предприятия оккупантов "Автодор" также были мобилизованы и отправлены умирать за "асвабадителей". Такие случаи не единичны. Скоро, это станет новой нормой", — пишет городской совет.
Рашисты ищут мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре.
Напомним, дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.
Ранее в Минобороны заявили, что на территориях Украины, находящихся под контролем рф, продолжается мобилизация в российские оккупационные войска. Мобилизированных украинцев бросают на фронт без подготовки.
В оккупированном Крыму российские агрессоры проводят скрытую мобилизацию к оккупационному контингенту. Акцент в мобилизации делается на местных жителей — граждан Украины.