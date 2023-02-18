Что может сказать путин в обращении 21 февраля: прогноз британской разведки

Российский диктатор хочет обратиться к людям в канун годовщины вторжения в Украину

Президент россии владимир путин планирует обратиться к нации 21 февраля. Он может сказать о социальной поддержке мобилизованных и их семей.

Об этом сообщает Британская разведка.

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Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, занимающейся "специальной военной операцией" в Украине, сообщил 16 февраля, что группа представила отчет российскому диктатору. Британская разведка пишет, что он может включать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных рф и их близких.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может затронуть эти вопросы в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", — сообщает разведка.

В Минобороны Великобритании отметили, что россии становится все труднее оградить людей от войны. Опрос, проведенный в рф еще в декабре 2022 года, показал, что 52% людей имели знакомых, участвовавших в "специальной военной операции".

Напомним, общие российские потери в полномасштабной войне в Украине, предположительно, достигают 200 тысяч погибших и раненых. Одной из причин больших потерь является плохое медицинское обеспечение оккупационных войск.

Также мы писали, что несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил рф. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.