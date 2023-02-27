Может ли россия совершать авианалеты на украинские города: комментарий Воздушных сил
Украинская ПВО, которая даже в начале войны успешно уничтожала российскую авиацию, сейчас только усилилась. А авианалеты оккупантов на украинские города сейчас невозможны.
Об этом заявил в комментарии для "РБК-Украина" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Российская авиация у границ
Издание Financial Times сообщило о том, что российская армия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты.
Все это, как утверждали источники издания, нужно для того, чтобы поддержать новое большое наступление в воздухе.
Впрочем, по словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, такая ситуация сейчас невозможна.
Не могут повторить
Игнат напомнил, что в начале войны российские оккупанты использовали схожую тактику с авиационной поддержкой наземного наступления.
Но тогда россияне понесли серьезные потери и перестали активно использовать самолеты.
Сейчас же, после того, как украинская ПВО значительно усилилась, это невозможно и подавно.
"Они могут начать более активно применять фронтовую авиацию, но там также немало людей с ПЗРК, увеличение количества летательных аппаратов приведет к увеличению потерь. Они могут нарастить интенсивность на линии фронта - если будет активно идти пехота, то потребуется большая авиационная поддержка. А вглубь Украины они вряд ли будут залетать — российская авиация будет просто уничтожена", — подчеркнул Юрий Игнат.
Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. Из них силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе.
Все "Шахеды" были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
Фото: минобороны рф