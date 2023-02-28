Над Украиной зафиксирован БпЛА "Shahed-136": детали

Shahed-136

Вечером 28 февраля над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели. Сообщается о запуске БпЛА Shahed-136.

Об этом пишут Telegram-каналы.

Подробности

БпЛА заметили над Черниговской областью. Shahed-136 летит в юго-восточные области.

К тому же, вражеские цели зафиксировали над Сумской областью.

БпЛа зафиксировали в направлении Миргорода.

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, вечером 28 февраля в россии в районе военного аэродрома "Ейск", что в Краснодарском крае, раздались взрывы. Жители предполагают, что обстрелять аэродром могли даже ракетами.