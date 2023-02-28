В Мурманске на аэродроме находятся три бомбардировщика в боевой готовности с залпом ракет

Ту-95мс ВВС РФ

По состоянию на вечер вторника, 28 февраля, три стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС рф находятся в боевой готовности на аэродроме "Оленья". Они снаряжены 18 ракетами.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.

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К тому же четыре вражеских БпЛА Shahed-136 заметили на левобережье в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, вечером 28 февраля над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели. Сообщается о запуске БпЛА Shahed-136.