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В Мурманске на аэродроме находятся три бомбардировщика в боевой готовности с залпом ракет

28 февраля 2023 23:17
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В Мурманске на аэродроме находятся три бомбардировщика в боевой готовности с залпом ракет
Ту-95мс ВВС РФ
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

По состоянию на вечер вторника, 28 февраля, три стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС рф находятся в боевой готовности на аэродроме "Оленья". Они снаряжены 18 ракетами.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.

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К тому же четыре вражеских БпЛА Shahed-136 заметили на левобережье в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, вечером 28 февраля над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели. Сообщается о запуске БпЛА Shahed-136.

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