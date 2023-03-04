ВСУ создают условия для контролируемого отвода боевых действий из частей Бахмута, — ISW

Бахмут

Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово-Бахмут. Предварительное разрушение, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ, возможно, пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути отхода оккупантов на запад.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики напомнили, как 28 февраля советник Президента Александр Роднянский заявлял, что украинские войска могут отступить с позиций в Бахмуте при необходимости. По его словам, Украина укрепила территорию западнее Бахмута таким образом, что даже если украинские войска начнут отступать, российские силы не смогут быстро захватить весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым вывести войска из Бахмута, оно, скорее всего, проведет ограниченный и контролируемый уход из особо сложных секторов восточного Бахмута, судя по украинским заявлениям и сообщениям о действиях украинской стороны", — говорится в отчете.

Напомним, под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Также мы писали, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.