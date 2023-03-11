На границе ОРДЛО с россией большие очереди, коллаборанты убегают от наступления ВСУ, — Данилов
На границах Донецкой и Луганской областей выстроились огромные очереди в россию. Местные коллаборанты, предавшие Украину и ушедшие работать на оккупантов, догадались, что вскоре могут оказаться в руках украинских военных и спецслужб.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".
-
Масштабное ДТП в Венгрии: на трассе столкнулось 42 автомобиля, начался пожар
-
Папа Римский хочет приехать в Киев, но ставит одно важное условие
-
Польша создает самую большую в Европе сухопутную армию, — The Telegraph
-
Страны Балтии обсуждают совместные проекты в космической отрасли: о чем идет речь
-
Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"
-
На Запорожье травмировались дети в результате детонации противотанковой гранаты
-
Уверенная победа Зари, успех Ингульца, ничьи для Александрии и Черноморца
-
Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей
-
Синоптики предупредили о порывах ветра: в каких областях ожидать непогоду завтра
-
Азербайджан вручил Ирану ноту из-за нарушения воздушного пространства иранским самолетом
На границе с рф очереди
По словам Данилова, свежая информация утверждает, что на границе Донецкой и Луганской областей Украины с россией образовались огромные очереди.
Секретарь СНБО уточнил, что очереди выстроились исключительно в одном направлении — из Украины на российскую территорию.
Коллаборанты подозревают
"Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", — отметил Алексей Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заверил, что беглые коллаборанты догадываются, что вскоре на Донбассе будет горячо (от наступления украинской армии. — Ред.), поэтому и спешат убежать в россию.
Напомним, в начале февраля Генштаб сообщал, что российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются из Луганской области. В частности, к выезду готовили семьи коллаборантов в Троицком районе.
Фото из открытых источников