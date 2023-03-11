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На границе ОРДЛО с россией большие очереди, коллаборанты убегают от наступления ВСУ, — Данилов

11 марта 2023 21:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Предатели Украины бегут в россию
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На границах Донецкой и Луганской областей выстроились огромные очереди в россию. Местные коллаборанты, предавшие Украину и ушедшие работать на оккупантов, догадались, что вскоре могут оказаться в руках украинских военных и спецслужб.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

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По словам Данилова, свежая информация утверждает, что на границе Донецкой и Луганской областей Украины с россией образовались огромные очереди.

Секретарь СНБО уточнил, что очереди выстроились исключительно в одном направлении — из Украины на российскую территорию.

Коллаборанты подозревают

"Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", — отметил Алексей Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заверил, что беглые коллаборанты догадываются, что вскоре на Донбассе будет горячо (от наступления украинской армии. — Ред.), поэтому и спешат убежать в россию.

Напомним, в начале февраля Генштаб сообщал, что российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются из Луганской области. В частности, к выезду готовили семьи коллаборантов в Троицком районе.

Фото из открытых источников

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