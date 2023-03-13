За минувшие сутки россияне более 50 раз обстреляли Херсонскую область, — руководитель ОВА Прокудин

Один человек пострадал в результате обстрела правобережной части Херсонской области

В течение 12 марта российские оккупационные войска нанесли 56 ударов по территории Херсонской области. В результате удара пострадал один человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли освободившуюся территорию Херсонской области 56 раз.

Всего оккупанты выпустили по правобережной части региона 337 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Херсон был обстрелян 12 марта дважды. Во время обстрелов три снаряда попали в жилые кварталы, повреждения получили многоквартирные и частные дома.

Пострадавшие и эвакуированные

В результате российских обстрелов пострадал один житель Херсонской области.

Вместе с тем с деоккупированных территорий региона продолжают эвакуировать население. За минувшие сутки было вывезено в более безопасные места 48 человек.

Напомним, в течение 11 марта российская армия провела пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельном районе Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.

Фото: Telegram Херсонской ОВА