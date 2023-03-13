За минувшие сутки россияне более 50 раз обстреляли Херсонскую область, — руководитель ОВА Прокудин
В течение 12 марта российские оккупационные войска нанесли 56 ударов по территории Херсонской области. В результате удара пострадал один человек.
Об этом сообщил на своем Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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Обстрелы Херсонской области
За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли освободившуюся территорию Херсонской области 56 раз.
Всего оккупанты выпустили по правобережной части региона 337 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Херсон был обстрелян 12 марта дважды. Во время обстрелов три снаряда попали в жилые кварталы, повреждения получили многоквартирные и частные дома.
Пострадавшие и эвакуированные
В результате российских обстрелов пострадал один житель Херсонской области.
Вместе с тем с деоккупированных территорий региона продолжают эвакуировать население. За минувшие сутки было вывезено в более безопасные места 48 человек.
Напомним, в течение 11 марта российская армия провела пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельном районе Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.
Фото: Telegram Херсонской ОВА