В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов

Харьковские власти призвали гражданское население воздержаться от посещения полей, лесополос и рек

В Изюмском районе 40-летний мужчина наступил на российскую мину "Лепесток". В состоянии средней тяжести с осколочными ранениями мужчина был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российская мина

По словам Синегубова, в Харьковской области местный житель взорвался на российской мини.

Это произошло в селе Снежковка Изюмского района.

40-летний гражданский мужчина наступил на российскую мину "Лепесток". В результате взрыва мины он получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обращение к жителям Харьковской области

Глава Харьковской ОВА напомнил жителям региона о том, что необходимо быть максимально внимательными и осторожными, поскольку на освобожденных от россиян территориях осталось много российских мин и других боеприпасов.

"Удерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны", — призвал жителей Харьковской области Олег Синегубов.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области. Под удар попали Большой Бурлук, Дворичная, Западное, Купянск, Стрилечая и другие населенные пункты.

Также 12 марта российские оккупационные войска попытались атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Дворичной.

Россияне получили сильный ответ от украинской армии и вынуждены были отступить. Захватчики понесли потери во время этого наступления.

Фото из открытых источников