В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов
В Изюмском районе 40-летний мужчина наступил на российскую мину "Лепесток". В состоянии средней тяжести с осколочными ранениями мужчина был госпитализирован в больницу.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Российская мина
По словам Синегубова, в Харьковской области местный житель взорвался на российской мини.
Это произошло в селе Снежковка Изюмского района.
40-летний гражданский мужчина наступил на российскую мину "Лепесток". В результате взрыва мины он получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Обращение к жителям Харьковской области
Глава Харьковской ОВА напомнил жителям региона о том, что необходимо быть максимально внимательными и осторожными, поскольку на освобожденных от россиян территориях осталось много российских мин и других боеприпасов.
"Удерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны", — призвал жителей Харьковской области Олег Синегубов.
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области. Под удар попали Большой Бурлук, Дворичная, Западное, Купянск, Стрилечая и другие населенные пункты.
Также 12 марта российские оккупационные войска попытались атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Дворичной.
Россияне получили сильный ответ от украинской армии и вынуждены были отступить. Захватчики понесли потери во время этого наступления.
Фото из открытых источников