Силы обороны за сутки уничтожили российский самолет и ряд важных наземных объектов, — Генштаб
В течение 15 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Были уничтожены самолет, станция РЭБ и зенитно-ракетный комплекс.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
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Успехи украинской авиации
За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 16 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских подразделений.
Кроме того, авиация Сил обороны сбила российский самолет Су-25 и 13 беспилотников разных типов.
Артиллерия и ракетные войска
Наземные подразделения Сил обороны обстреляли три района сосредоточения российских войск.
Был поражен один пункт управления оккупационными войсками, две радиолокационные станции, станция радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс, который находился на боевой позиции.
Напомним, что на 15 марта Силы обороны ликвидировали уже около 161 тысячи российских военнослужащих.
Также были уничтожены почти 3,5 тысячи танков, 6,8 тысячи бронемашин, и более 2,5 тысячи артиллерийских систем вражеской армии.
Фото: Генштаб ВСУ