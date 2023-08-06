Воздушная тревога в Украине: крылатые ракеты приближаются
6 августа 2023 03:04
обновлено: 03:09
Ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
Воздушные силы предупреждают, что крылатые ракеты ночью, 6 августа, входят в воздушное пространство Украины. Сейчас в большинстве областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:07. "Крылатые ракеты входят в воздушное пространство Украины! Направляйтесь в укрытие", - призывают Воздушные силы.
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