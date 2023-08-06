Воздушная тревога в Украине: крылатые ракеты приближаются

Ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com

Воздушные силы предупреждают, что крылатые ракеты ночью, 6 августа, входят в воздушное пространство Украины. Сейчас в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:07. "Крылатые ракеты входят в воздушное пространство Украины! Направляйтесь в укрытие", - призывают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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