Повторний удар РФ по Хмельницькій області вночі 6 серпня: лунають вибухи

Вибухи лунають у нічному місті. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій області вночі 6 серпня

Оновлено 01:27. Лунає серія вибухів у Хмельницькій області.

Також про вибухи на Хмельниччині повідомляють у Хмельницькій ОВА. Там стверджують, що працює ППО.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Оновлено 01:35. Наразі триває повітряна тривога в Україні. Є небезпека удару ракет та БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.

Також ми повідомляли, що що в Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.

Також ми писали, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.