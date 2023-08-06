Повторний удар РФ по Хмельницькій області вночі 6 серпня: лунають вибухи

Повторний удар РФ по Хмельницькій області: лунають вибухи
Сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Хмельницькій області вночі 6 серпня
Оновлено 01:27. Лунає серія вибухів у Хмельницькій області.
Також про вибухи на Хмельниччині повідомляють у Хмельницькій ОВА. Там стверджують, що працює ППО.
Оновлено 01:35. Наразі триває повітряна тривога в Україні. Є небезпека удару ракет та БпЛА.
Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.
Також ми повідомляли, що що в Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.
Також ми писали, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.