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Оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Днепропетровской области

4 ноября 2023 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Днепропетровской области
Последствия обстрела Днепропетровской области 13 октября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Враг попал по инфраструктурному объекту", — рассказал Лысак.

По предварительной информации, люди не пострадали. Глава Днепропетровской ОВА добавил, что детали уточняются.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

После объявления воздушной тревоги в области корреспондент Новини.LIVE сообщил о двух мощных взрывах.

К тому же Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Жителей Днепра призывали находиться в укрытиях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Также мы писали, что 3 ноября российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали люди.

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