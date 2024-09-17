Российские обстрелы Херсонской области 17 сентября — последствия от полиции

Пожар на месте обстрелов в Херсонской области. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 16 сентября, российские захватчики нанесли удар по деоккупированному правобережью Херсонской области, применив артиллерию, минометы, авиацию и беспилотники. Также из-за детонации боеприпаса погиб подросток.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины во вторник, 17 сентября.

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В полиции сообщили, что под огневым поражением российской армии находились Херсон, Антоновка, Садовое, Александровка, Приднепровское, Берислав, Новоалександровка, Украинка, Шевченковка и Змиевка.

Россияне ударили восемью управляемыми авиабомбами. В населенных пунктах в результате этого обстрела повреждены семь частных домов, пять автомобилей, заведение культуры и складское помещение.

Взрывные травмы и контузии получили 70-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Дронами типа "FPV" враг атаковал Садовое и Антоновку, повреждения получил частный дом.

Также за медицинской помощью обратился 58-летний мужчина, который 10 сентября пострадал из-за атаки российского беспилотника в пригороде Херсона — Антоновке. У него диагностировали обломочное ранение плеча.

В Днепровском районе 4 сентября в результате сброса взрывчатки с БпЛА на автомобиль пострадал 18-летний парень, он получил контузию.

На местах вражеских ударов работали профильные службы, документирующие и устраняющие последствия атак.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 220 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

Пожар на месте обстрела. Фото: Нацполиция

Разрушение в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Место обстрела в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Подросток погиб из-за детонации снаряда

В деоккупированном Посаде-Покровском из-за детонации снаряда в хозяйственном помещении погиб 14-летний подросток. Предварительно установлено, что он собирал металлические изделия и приносил их домой.

Правоохранители призывают граждан объяснить детям, что ни в коем случае нельзя посещать места, где производились боевые действия, поскольку там могут быть скрытые ловушки и взрывоопасные предметы.

Также нельзя брать опасный предмет в руки, ни в коем случае нельзя по нему бить, разбирать его, переносить, разводить рядом открытый огонь.

При обнаружении подозрительных находок необходимо срочно сообщить по номеру "101" или "102".