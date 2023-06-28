Прогремели взрывы в Днепропетровской области: ракетная атака

Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com

В Днепропетровской области в ночь на 28 июня прогремели взрывы. Также в Украине в ряде областей идет воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:08. В Днепропетровской области раздались взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 01:09. В ряде областей Украины идет воздушная тревога.