У Херсоні запроваджують цілодобову комендантську годину на декілька днів, — Прокудін

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін разом з військовими. Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні запроваджують цілодобову комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Цілодобова комендантська година в Херсоні

"Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста — заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд", — розповів Прокудін.

Він закликав мешканців міста завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів й медикаментів.

Голова Херсонської ОВА наголосив, що така комендантська година потрібно для того, щоб правоохоронці змогли виконати свою роботу.

Заборони, які діють під час комендантської години

На території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Без перепусток під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях дозволено перебування та рух транспортних засобів Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, а також транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв.

Нагадаємо, 2 травня, увечері російські війська атакували Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік, кажуть в ОВА.

Також ми писали, що підрозділи Збройних сил України не можуть без великих втрат переправитися на лівий берег Дніпра під Херсоном. Адже на півдні ворог має велике авіаційне угруповання, без придушення якого форсування водної перепони створить велику загрозу для проведення цієї операції.

Додамо, що 26 квітня цього року партизани вбили російського пропагандиста Сергія Твєтінського. Це сталось у Новій Каховці.