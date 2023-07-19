Детали встречи Рамштайн, новые инициативы партнеров, что получит ВСУ

Ллойд Остин (слева) и Марк Милли на брифинге после онлайн-встречи в формате "Рамштайн". Фото: официальный сайт Пентагона

Очередная встреча министров обороны западной коалиции, которая состоялась в дистанционном режиме, по большому счету, не стала каким-либо особым событием. Этому есть ряд объяснений — и контрнаступление ВСУ, которое сейчас в разгаре, и отсутствие прорывных решений. Украина уже привыкла к тому, что "Рамштайн"-коалиция — это нечто стабильное, предсказуемое и практически вечное. Но некоторые важные моменты на 14-м заседании имени Ллойда Остина и Алексея Резникова все же имели место. О них и поговорим.

Что рассказал Резников

И начнём с итогов встречи от украинского министра. Господин Резников традиционно комментирует подобные мероприятия кратко и по существу. Так, на этот раз он сосредоточился на двух ключевых аспектах сотрудничества — приоритете и фокусе. Здесь ничего сенсационного мы не услышали, совершенно очевидны и первоочередны потребности Сил обороны Украины в том оружии, в той технике, которая необходима для успешного контрнаступления. Которое, кстати, генерал Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, назвал на брифинге после встречи "далеким от провала". Здесь важно, что слово "провал" Милли употребил не сам от себя, а отвечая на вопросы корреспондента Reuters Идриса Али — мол, не выглядит ли это замедление темпов украинского контрнаступления провальным. Ничего подобного, парировал Милли, подобные моменты учитывались во время военных игр, предшествовавших контрнаступлению. А что вы хотели, добавил генерал, это война, не на бумаге, а в реальной жизни — и на войне бывают моменты, когда нужно замедлиться, чтобы уберечь живую силу, чтобы выжить и преодолеть вражескую оборону в прямом смысле малой кровью.

Читайте также:

Возвращаясь к комментарию Резникова, отметим помимо "фокуса" — ПВО, боеприпасы и бронетехника (здесь все очевидно) — еще несколько новых инициатив. Так, глава украинского Минобороны отметил своих коллег из Эстонии и Люксембурга за конкретные шаги по развитию ІТ-коалиции. Война продолжается по всем направлениям, и в киберпространстве тоже, поэтому надо противодействовать агрессору и там. Будем надеяться на успехи в этой области.

Кроме того, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил с инициативой создания коалиции по разминированию. Если речь о тех минных полях, которые сейчас одолевают украинские войска на южном фронте — то эта инициатива несколько опоздала, но в целом идея нужная и важная. Украине еще долго придется избавляться от последствий как полномасштабного вторжения 2022-го, так и оккупации 2014-го. Впрочем, этот вопрос не столь актуален, как успех Вооруженных сил Украины в нынешнем контрнаступлении.

Милли, мины и самолеты

И здесь мы перейдем к комментариям американской стороны. Министр обороны США Ллойд Остин и генерал Марк Милли дали после онлайн-"Рамштайна" традиционный брифинг для прессы, где напоролись на не очень удобный вопрос от корреспондента The Washington Post Мисси Райан. Вопрос ее звучал следующим образом — мы все знаем, что украинская сторона благодарна США за полученную помощь, но вместе с тем генерал Залужный и другие украинские военные неоднократно отмечали, что большое контрнаступление без мощной авиационной поддержки это не очень разумно. Расскажите нам, господа Остин и Милли, как Украине добиться успеха в контрнаступлении без западной авиации.

Вопрос, конечно, касался самолетов F-16, которые Украина до сих пор не получила. И до завершения нынешнего контрнаступления вряд ли успеет получить. Ллойд Остин ответил на этот вопрос общими фразами, а вот ответ Марка Милли достоин того, чтобы разобрать его поподробнее.

Для начала он провел короткий ликбез для Мисси Райан и всех присутствующих, объяснив, что контроль воздушного пространства — ради которого, мол, и нужные ВСУ самолеты — можно осуществлять не только авиацией, но и наземными средствами, системами противовоздушной обороны, которые украинская армия уже получила и в большом количестве. А вообще-то, продолжил генерал, украинская армия сейчас сосредоточена на контрнаступлении на земле, на артиллерийской борьбе и противоминных мерах — это, мол, важнее. А пилотов на F-16 все равно нужно готовить, на это уйдет некоторое время. Да и вообще, резюмировал Марк Милли, "когда я разговариваю с Залужным, он просит нас именно об этом"…

Почему "Рамштайн" №14 обошелся без самолетов

Вопрос наземной операции, безусловно, важен в этой фазе российско-украинской войны. Но, как отметил в комментарии Новини.LIVE известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, самолеты даже в нынешней ситуации очень понадобились бы Силам обороны Украины. Хотя бы для уничтожения российской артиллерии, не позволяющей полноценно работать машинам для разминирования. Поэтому говорить о том, что самолеты сейчас "не ко времени" — не корректно.

Почему тогда генерал Милли сказал так, как сказал? У полковника Черника есть своя версия на этот счет. По его мнению, сказанное главой Объединенного комитета начальников штабов США следует воспринимать сквозь призму самолетного вопроса. Точнее, отсутствие окончательного решения о передаче F-16 Воздушным силам ВС Украины.

Именно в этом, предполагает Петр Черник, и скрытые корни такой позиции Марка Милли. Проще говоря, это такой дипломатический ход для оправдания отсутствия решения по передаче самолетов. А ровно в тот момент, когда это решение будет принято в Белом доме, риторика представителей Пентагона тут же изменится. Когда это решение будет принято? Этого никто не знает. И на онлайн-"Рамштайне" его, по всей видимости, не обсуждали — иначе комментарии обеих сторон, как украинской, так и американской, звучали бы несколько иначе. В заявлениях Резникова как до, так и после встречи эта тема не поднималась вообще. Как министр обороны Украины прокомментировал 14-й "Рамштайн", мы уже разобрали, а до встречи он, сообщая о персональном разговоре с Остином, из конкретики вспомнил лишь кассетные боеприпасы, которые Украина уже получила.

F-16 будут. Но не сейчас

Вероятно, отсутствие темы самолетов в риторике украинского Минобороны связано с тем небольшим скандалом, который произошел во время саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда Президент Владимир Зеленский решил надавить на партнеров своей резкой критикой относительно слабости и отсутствия мужества (говорилось не о самолетах, а о другом — приглашении Украины в НАТО, но суть не в теме, а в формате претензий). И этот шаг, как показали дальнейшие события, не оказался успешным. Очевидно, Резников благоразумно решил не обострять ситуацию лишний раз, понимая, что решение Джо Байдена о передаче самолетов это вряд ли повлияет.

Что ж, как показывает история нынешней войны, все важные шаги Запада с помощью Украины — здесь хоть ракетные системы вспомним, хоть танки — принимаются в тот момент, когда наши партнеры внутренне дозревают до таких решений. Не всегда эти шаги своевременны для ВСУ, но главное другое — рано или поздно Украина получает необходимую ей оружие. И самолеты — тоже получит, уверен полковник Черник.

А "Рамштайн" №14, как точно охарактеризовал его военный эксперт в комментарии для Новини.LIVE, не стал чем-то особенным, каким-то прорывом в сотрудничестве Украины с западными партнерами. Так, "сверкой часов", корректировкой планов по поставке актуального наземного оружия. Контрнаступление Сил обороны Украины продолжается, расходы боеприпасов и техники растут, пополнение потерянного и израсходованного — это тоже стратегически важно. А о самолетах коалиция предметно поговорит на одном из следующих "Рамштайнов". Вероятно, ближе к дате завершения обучения первой партии украинских летчиков.