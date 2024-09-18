В Сумах после обстрела вечером 18 сентября нет водоснабжения

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: glavcom.ua

Вечером в среду, 18 сентября, в Сумах по состоянию на 22:03 обесточены все объекты водоканала. Причиной стал удар, нанесенный по городу россиянами.

Об этом сообщили в КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

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Скриншот сообщения КП "Горводоканал" Сумского городского совета

Как будут возвращать водоснабжение жителям Сум

В пресс-службе водоканала отметили, что осуществляется переход на аварийно-резервное питание. Исключением являются только насосы третьего подъема центрального теплового пункта.

"В первую очередь запускаем систему водоотвода. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением", — говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Сум вечером 18 сентября

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 20:45. Военные предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией в Сумской области. После 22:00 в городе раздалось несколько взрывов. После этого в некоторых районах города исчезло электроснабжение. Более подробной информации о последствиях этого удара пока нет.