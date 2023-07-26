В Воздушных силах рассказали, сколько сбили ракет во время последней тревоги

Российская крылатая ракета. Фото: росСМИ

Сегодня, 26 июля, около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить вражеские цели.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Обе ракеты российских оккупантов "Калибр" были сбиты в Винницкой области.

Число уничтоженных ракет РФ. Фото: t.me/AFUStratCom/19152

"Сейчас в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, о которых мы сообщали ранее. Вражеские самолеты движутся в район пусков — Каспийское море", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия выпустила крылатые ракеты из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря. По данным мониторинговых каналов, время подлета ракет на территорию Украины — ориентировочно 18:00.

Также мы писали, что российские войска снова терроризировали Харьковскую область. За последние 24 часа оккупанты, используя разное военное оборудование, атаковали поселки в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Купянском, Лозовском и Изюмском районах.

Добавим, за сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.