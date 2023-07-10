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Россияне могут прибегнуть к новым ракетным атакам после "затишья", — Игнат

10 июля 2023 14:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне могут прибегнуть к новым ракетным атакам после "затишья", — Игнат
Юрий Игнат. Фото: Общественное
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты могут снова атаковать Украину после так называемого "затишья". Эти выходные прошли сравнительно спокойно, но угроза остается.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Угроза остается

По его словам, сейчас есть "затишье" в воздушном пространстве, однако тактическая авиация врага продолжает работать на некоторых участках фронта.

Игнат отметил, что украинские военные фиксируют в небе средства разведки на разных участках. А именно на юге российские дроны все время находятся недалеко от Днепра.

Какая ситуация на фронте

"Хотя суббота-воскресенье были относительно спокойными, этого не скажешь о ситуации на фронте, где Силы обороны ведут наступательные и оборонительные действия. Чего следует ожидать? Все спрашивают это. Когда враг ударит в очередной раз? Это всех тоже интересует, но здесь ответа нет. Можно только предполагать, что после "затишья" может быть что-то, на что они пойдут", — объяснил он.

По словам спикера Воздушных Сил, в настоящее время российские войска используют тактическую авиацию. Поэтому могут быть пуски управляемых авиабомб, однако ВСУ к этому всегда готовы.

Ранее Юрий Игнат отметил, что для того чтобы усилить авиацию, Украина рассматривает не только передачу истребителей F-16. В частности, речь идет о самолетах F-18.

Напомним, стало известно, что Украина получит от стран-партнеров многофункциональные истребители F-16 . Соответствующее решение уже было принято.

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