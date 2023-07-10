Росіяни можуть вдатися до нових ракетних атак після "затишшя", — Ігнат

Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Російські окупанти мають на меті знову атакувати Україну після так званого "затишшя". Ці вихідні пройшли відносно спокійно, але загроза залишається.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Загроза лишається

За його словами, наразі є "затишшя" у повітряному просторі, проте тактична авіація ворога продовжує працювати на деяких ділянках фронту.

Ігнат зазначив, що українські військові фіксують у небі засоби розвідки на різних ділянках. А саме на півдні російські дрони весь час перебувають неподалік Дніпра.

Яка ситуація на фронті

"Хоч субота-неділя були відносно спокійними, цього не скажеш про ситуацію на фронті, де Сили оборони ведуть наступальні та оборонні дії. Чого слід очікувати? Всі запитують це. Коли ворог вдарить вчергове? Це всіх теж цікавить, але тут відповіді немає. Можна лише припускати, що після "затишшя" може бути щось, на що вони підуть", — пояснив він.

За словами речника Повітряних Сил, в цей час російські війська використовують тактичну авіацію. Тому можуть бути пуски керованих авіабомб, проте ЗСУ до цього завжди готові.

Раніше Юрій Ігнат зазначив, що для того, щоб посилити авіацію, Україна розглядає не лише передачу винищувачів F-16. Зокрема, йдеться про літаки F-18.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Відповідне рішення вже ухвалили.