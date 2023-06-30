Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: среди раненых — ребенок

Мужчина на руинах дома в Херсоне 4 мая 2023 г. Иллюстративное фото: Общественное Херсон

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Антоновке в Херсонской области. В результате пострадала семья с ребенком.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Кто пострадал

"У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина", — отметил он.

Всех раненых госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Обстрелы не утихают

Утром 30 июня российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Ранены два человека, жительницу Херсона госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Херсонской области на российской мини взорвался комбайн. Он выполнял полевые работы.