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Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: среди раненых — ребенок

30 июня 2023 21:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: среди раненых — ребенок
Мужчина на руинах дома в Херсоне 4 мая 2023 г. Иллюстративное фото: Общественное Херсон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Антоновке в Херсонской области. В результате пострадала семья с ребенком.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Кто пострадал

"У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина", — отметил он.

Всех раненых госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Обстрелы не утихают

Утром 30 июня российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Ранены два человека, жительницу Херсона госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Херсонской области на российской мини взорвался комбайн. Он выполнял полевые работы.

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