Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области: среди раненых — ребенок
Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Антоновке в Херсонской области. В результате пострадала семья с ребенком.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Кто пострадал
"У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина", — отметил он.
Всех раненых госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
Обстрелы не утихают
Утром 30 июня российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Ранены два человека, жительницу Херсона госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Херсонской области на российской мини взорвался комбайн. Он выполнял полевые работы.